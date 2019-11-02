Движение автомобилей на переезде в Чувашии, ограниченное из-за ДТП, восстановлено

ТАСС, 2 ноября. Ограничения для движения автомобилей, установленные в субботу на железнодорожном переезде в Канашском районе Чувашии из-за ДТП, полностью сняты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД республики.

"Движение автомобилей восстановили полностью, все ограничения сняты", - сказала собеседница агентства.

Задержек в графике движения поездов не было.

Авария случилась на трассе Аниш - Чагаси - Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией. По предварительным данным, водитель снегоуборочного "Камаза", не убедившись в безопасности маневра, выехал на пути и столкнулся с рельсовым автобусом. По данным прокуратуры, грузовик ехал на красный сигнал светофора.

Освидетельствование не выявило у водителя грузовика признаков опьянения. По информации Минздрава республики, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.