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Движение автомобилей на переезде в Чувашии, ограниченное из-за ДТП, восстановлено

Задержек поездов не было

ТАСС, 2 ноября. Ограничения для движения автомобилей, установленные в субботу на железнодорожном переезде в Канашском районе Чувашии из-за ДТП, полностью сняты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД республики.

"Движение автомобилей восстановили полностью, все ограничения сняты", - сказала собеседница агентства.

Задержек в графике движения поездов не было.

Авария случилась на трассе Аниш - Чагаси - Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией. По предварительным данным, водитель снегоуборочного "Камаза", не убедившись в безопасности маневра, выехал на пути и столкнулся с рельсовым автобусом. По данным прокуратуры, грузовик ехал на красный сигнал светофора.

Освидетельствование не выявило у водителя грузовика признаков опьянения. По информации Минздрава республики, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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РоссияЧувашия
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