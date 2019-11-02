Росморречфлот: загрязнения моря в порту Находка после взрыва на танкере нет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Загрязнения моря в порту Находка, где пришвартован танкер "Залив Америка", на котором произошел взрыва и погибли три члена экипажа, нет. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Вода поступала в танк номер 5, который был поврежден, но она, судя по всему, поступала из соседней балластной цистерны. Извне ничего не поступало, и, соответственно, вовне ничего с судна не попало", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, есть ли угроза поступления воды на судно и загрязнения моря.

Он отметил, что судно стоит у причала и находится под полным контролем. "Работает целый ряд ведомств, надзорных и правоохранительных. По окончании деятельности этих групп будут работать уже представители судовладельца, наверняка надо освидетельствовать [судно] на предмет полученных повреждений, потом будет приниматься решение", - добавил представитель ведомства. Поиски моряка, по его словам, с рассветом будут продолжены аварийно-спасательной группой и водолазами.