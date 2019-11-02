Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв на танкере в Находке

Росморречфлот: загрязнения моря в порту Находка после взрыва на танкере нет

Судно стоит у причала и находится под полным контролем, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Загрязнения моря в порту Находка, где пришвартован танкер "Залив Америка", на котором произошел взрыва и погибли три члена экипажа, нет. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

На эту тему
Взрыв на танкере в Находке. Главное

"Вода поступала в танк номер 5, который был поврежден, но она, судя по всему, поступала из соседней балластной цистерны. Извне ничего не поступало, и, соответственно, вовне ничего с судна не попало", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, есть ли угроза поступления воды на судно и загрязнения моря.

Он отметил, что судно стоит у причала и находится под полным контролем. "Работает целый ряд ведомств, надзорных и правоохранительных. По окончании деятельности этих групп будут работать уже представители судовладельца, наверняка надо освидетельствовать [судно] на предмет полученных повреждений, потом будет приниматься решение", - добавил представитель ведомства. Поиски моряка, по его словам, с рассветом будут продолжены аварийно-спасательной группой и водолазами.

Теги
Приморский крайВзрыв на танкере в Находке
Реклама на ТАСС
Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Челябинской области
Строительные конструкции здания не повреждены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС