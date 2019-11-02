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Взрыв на танкере в Находке

В Находке возобновили поиски члена экипажа танкера "Залив Америка"

В поисках задействовали портовые службы и маломерные суда

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Поиски пропавшего члена экипажа после взрыва на танкере "Залив Америка" в Находке возобновлены, сообщили ТАСС в воскресенье в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

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Поиски были приостановлены на ночь. Сейчас к ним привлечены портовые службы и маломерные суда.

В субботу утром в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере. По версии следствия, произошел взрыв газовоздушной смеси, погибли три члена экипажа. Тела двух человек нашли, а поиски третьего пока не дали результата. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

Теги
РоссияПриморский крайВзрыв на танкере в Находке
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