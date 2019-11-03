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Взрыв на танкере в Находке

Водолазы не могут приступить к поискам пропавшего с танкера "Залив Америка" из-за ветра

Само судно сейчас находится у причала

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Водолазы из-за ветра не могут приступить к поискам пропавшего члена экипажа танкера "Залив Америка", на котором 2 ноября прогремел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота.

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По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое погибли, их тела найдены. Еще один, как сообщалось ранее, утонул на глазах у экипажа. В течение дня велись поиски его тела. На ночь поисковые работы были приостановлены.

"Это матрос, его тело пока не нашли. Когда рассвело, поиски были возобновлены. Привлечены катера, они обследуют открытую береговую черту, параллельно осуществляется осмотр акватории. Водолазы прибыли, но из-за ветра они пока начать работы не могут, ждут улучшения погоды", - сообщил собеседник агентства.

Само судно сейчас находится у причала. Оно, как отметили в Росморречфлоте, по-прежнему герметично, никаких утечек во внешнюю среду нет, крена нет. "Вчера было поступление воды в пятый танк, но не извне, а из балластной цистерны, находящейся рядом, - пояснили в ведомстве. - Информации о поступлении воды сейчас нет, судя по всему, проблема решена. Состояние судна стабильное, безопасное".

Теги
РоссияВзрыв на танкере в Находке
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