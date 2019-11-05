Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.

По версии следствия, 31 октября местный житель Денис Поздеев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к детскому саду "Сказка" в Нарьян-Маре и позвонил в домофон. Охранник ЧОП "Святогоръ", не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Поздеев поднялся на второй этаж в спальную группу во время тихого часа. Воспитательница пыталась преградить ему вход, но мужчина оттолкнул ее и ударил ножом шестилетнего мальчика. От ранения ребенок скончался на месте. В это время другая воспитатель позвала на помощь, а сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". На месте преступления Поздеева задержали сотрудники детсада и удерживали до прибытия полиции.

Во вторник СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка и охраннику. Поздеев признал вину.