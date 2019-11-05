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Взрыв на танкере в Находке

Проверку безопасности на танкере "Залив Америка" проводили в октябре

После взрыва грузового танка 2 ноября погибли два человека, еще один пропал без вести

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Проверку соблюдения требований безопасности на танкере "Залив Америка", на котором 2 ноября из-за взрыва грузового танка погибли два человека и пропал без вести еще один, проводили в октябре. Серьезных нарушений она не выявила, сообщил во вторник ТАСС заместитель директора ООО "Наяда", являющегося владельцем судна, Роман Крачемкин.

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Утром 2 ноября в морской спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере, находившемся в заливе Находка (Приморский край) возле мыса Астафьева. По версии следствия, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из 12 членов экипажа двое погибли, их личности установили, это старший помощник и матрос. Их тела подняли из воды, продолжаются поиски еще одного матроса.

"Любое транспортное средство является источником повышенной опасности, тем более танкер, в связи с чем на всех судах ООО "Наяда" регулярно проводятся проверки соблюдения требований техники безопасности. На танкере "Залив Америка" последняя проверка осуществлялась в октябре этого года. Она не выявила каких-либо серьезных замечаний, влияющих на безопасность, как членов экипажа судна, так и судна в целом", - сказал Крачемкин.

Он добавил, что само судно и ответственность судовладельца перед членами экипажа были застрахованы. Также работники "Наяды" дополнительно застрахованы от несчастных случаев.

Судовладелец обязался до 10 ноября выплатить семьям погибших членов экипажа по 1 млн рублей и взять на себя расходы по организации похорон.

Теги
РоссияПриморский крайВзрыв на танкере в Находке
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