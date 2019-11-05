Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Киселевский городской суд в Кемеровской области принял решение об аресте на время следствия второго подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска, сообщили ТАСС во вторник в суде.

"Следственные органы выходили с ходатайством [об аресте], ходатайство было удовлетворено, [подозреваемому избрана мера пресечения в виде] заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 1 января 2020 года", - сказали в суде.

Во вторник СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева - ранее не судимых жителей города Белово 35 и 49 лет. 4 ноября суд арестовал одного из них до 2 января 2020 года.

Экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит вечером 31 октября во дворе частного дома, по данному факту возбуждено уголовное дело. По информации следствия, накануне вечером на участке у дома Лаврентьева появились двое неизвестных. Он вышел из дома с ружьем, чтобы осмотреть территорию. После этого его жена услышала несколько выстрелов, а во дворе обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Личность одного из нападавших, убитого во время перестрелки, установлена, им оказался Марат Гарипов, начальник Беловской спасательной группы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области". По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие прорабатывает связь нападения на Лаврентьева с пятью эпизодами разбойных нападений в Белово.

В мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года в должности заместителя главы. С 2003 года был назначен главой муниципалитета, после чего его неоднократно переизбирали на этот пост. В очередной раз он был избран мэром в августе 2018 года, но в ноябре 2018 года ушел в отставку по собственному желанию.