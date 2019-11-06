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Полиция задержала одного из пациентов, сбежавших из психбольницы в Чите

Один из них был осужден за кражу, другой - за убийство

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из двух пациентов краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, которые в ночь на среду сбежали из медучреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь на среду из психбольницы в Чите сбежали два пациента. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что один из них был осужден за кражу, второй - за убийство. Оба признаны недееспособными. Личный состав УМВД в Чите поднят по тревоге.

"Один из сбежавших задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, поиски второго продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Источник уточнил ТАСС, что беглеца задержали, когда он обратился в одно из медучреждений Читы - по предварительным данным, во время побега он вывихнул ногу.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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