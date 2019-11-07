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Четверых пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске транспортировали в Краснодар

Они находятся в тяжелом состоянии

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Четверых пострадавших в результате возгорания резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске перевели на лечение в Краснодар. Их доставили вертолетом. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

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При ЧП пострадали шесть человек, состояние которых оценивается как тяжелое. Медики заявили о необходимости перевода пяти пациентов на лечение в Краснодар, одного из них доставили в город ранее. Шестой пострадавший не транспортабелен.

"Четверых пострадавших доставили вертолетом в больницу Краснодара", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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