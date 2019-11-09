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AP: число пострадавших из-за землетрясения в Иране возросло до 520

В результате инцидента погибли пять человек

ТАСС, 9 ноября. До 520 возросло число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в пятницу на северо-западе Ирана. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

Ранее иранский телеканал PressTV сообщал о пяти погибших и 120 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 8 ноября в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Эпицентр находился в 118 км к западу от города Тебриз с населением 1,4 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км. Позднее была отмечена серия афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, примерная численность населения в районе землетрясения составляет 20 млн человек.

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