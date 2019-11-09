Петербургские водолазы ищут останки тела предполагаемой жертвы историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Водолазы ищут останки тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова, которого задержали в субботу в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве. Поисковые работы в реке Мойке начались в субботу днем и продолжатся в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга", подведомственное учреждение комитета, привлекалась по заявке полиции сегодня с четырех часов дня, совершали водолазные спуски, на данный момент работы завершены и будут завтра продолжены", - рассказал собеседник агентства. В спасательной службе ТАСС уточнили, что в субботу "результатов поиск не дал".

По данным источников в правоохранительных органах, предполагаемой жертвой историка могла стать его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка, по предварительным данным, приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила вуз три года назад. В следственных органах ТАСС рассказали, что сотрудники также проверяют появившуюся в СМИ информацию, что Соколов якобы бил студенток.