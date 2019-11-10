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В ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали жители Тувы

В результате происшествия госпитализировали девять человек

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Тувы находились в микроавтобусе, который в ночь на воскресенье столкнулся с "Камазом" в Новоселовском районе Красноярского края, девять из них госпитализированы. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте Минздрава республики.

ДТП произошло около 21:10 мск. Водитель и один из пассажиров погибли, еще 10 пассажиров доставили в Новоселовскую центральную районную больницу. Сообщалось, что одна из пострадавших в тяжелом состоянии. Микроавтобус следовал из Красноярска в Кызыл.

"В микроавтобусе находились жители Республики Тыва. В результате автокатастрофы умерли два человека, девять человек госпитализированы в Новоселовскую центральную районную больницу. Три пассажира самостоятельно направились до места назначения на попутном транспорте, медицинская помощь им не понадобилась. Один человек выписан на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В Минздраве Красноярского края уточнили ТАСС, что из числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся двое, остальные - в состоянии средней тяжести. Все они остаются в Новоселовской ЦРБ, при необходимости будет приниматься решение об их переводе в Красноярск.

По поручению главы республики Шолбана Кара-оола на место происшествия для выяснения обстоятельств и принятия мер выехали министр здравоохранения региона Орлан Донгак, заместитель министра здравоохранения Кудер Монгуш и врач-психолог.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве сообщили ТАСС, что пока не обнаружены документы, свидетельствующие о статусе перевозчика.

В новость внесены изменения (06:58 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.

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РоссияТываКрасноярский край
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