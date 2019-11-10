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Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве

Мать убитой выпускницы СПбГУ прибыла из Краснодарского края в Петербург

Также один из источников ТАСС утверждает, что в Петербург выехал и отец убитой девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Мать Анастасии Ещенко - предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова - в воскресенье прибыла в Петербург из Краснодарского края. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня она приехала в город из Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.

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Женщину встретили сотрудники полиции. По данным региональных СМИ, мать убитой девушки служит в правоохранительных органах Краснодарского края. Источник в следственных органах подтвердил ТАСС данную информацию, отметив, что женщина имеет звание подполковника полиции. В прошлом году она была назначена на должность помощника начальника отдела, отвечающего за работу с личным составом. Собеседник агентства отметил, что в скором времени будет проведена процедура опознания, но пока водолазы не закончили поиск фрагментов останков девушки в реке Мойке в центре Петербурга.

В свою очередь представитель краснодарской общественности, знакомый с ситуацией, не пожелавший назвать свое имя, сообщил ТАСС, что в Петербург также выехал и отец убитой девушки.

Историк Соколов был задержан накануне по подозрению в убийстве 24-летней девушки, утром в субботу его извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Также фрагменты тела человека нашли в его квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как ранее сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной.

По данным источников в правоохранительных органах, жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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