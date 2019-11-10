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Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве

Следствие намерено ходатайствовать об аресте историка Олега Соколова

По словам адвоката Соколова, подозреваемый оформил явку с повинной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу историка и военного реконструктора Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

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"В суд будет направлено ходатайство о его заключении под стражу", - сказали в управлении.

По данным ГСУ, вопрос о мере пресечения будет решен в понедельник, 11 ноября, как ожидается, в Октябрьском районном суде Петербурга. Никаких материалов от следствия в суд пока не поступило.

"Обвинение еще не предъявлено", - уточнили в управлении.

 

Как ранее сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной. На данный момент он находится в больнице с переохлаждением.

Историк Соколов задержан по подозрению в убийстве 24-летней девушки, утром 9 ноября его извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки, фрагменты тела человека нашли также в его квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным источников в правоохранительных органах, жертвой историка стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила вуз три года назад.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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