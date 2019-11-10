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Водитель попавшего в ДТП под Красноярском автобуса восемь раз нарушал ПДД за этот год

Мужчину штрафовали за превышение скорости, отсутствие страхового полиса и нарушение правил перевозки детей

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП под Красноярском, в котором погибли два человека, восемь раз за последний год штрафовали за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом в воскресенье говорится на официальном сайте краевого главка МВД.

"Установлено, что водительский стаж мужчины, который находился за рулем микроавтобуса, составлял более 20 лет. За последние 12 месяцев он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения, отсутствие страхового полиса, нарушение правил перевозки детей", - сообщили в главке.

Авария произошла около 21:10 мск в субботу в Новоселовском районе. Пассажирский микроавтобус, ехавший из Красноярска в Кызыл, столкнулся с грузовиком, стоявшим на светофоре. Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, еще десять человек были доставлены в больницу, девять из них госпитализировали.

Следователи полиции для выяснения причин и обстоятельств аварии назначили проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, трассологической и автотехнической, также будет устанавливаться, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Доследственную проверку по факту ДТП начало ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. В прокуратуре края сообщили ТАСС, что начали свою проверку в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика. На место ДТП выехал прокурор Новоселовского района.

Теги
РоссияКрасноярский край
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