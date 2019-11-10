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Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве

Суд Петербурга назначил заседание по мере пресечения историку Соколову по делу об убийстве

Оно состоится в понедельник, 11 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга назначил заседание, на котором рассмотрят ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета преподавателя вуза Олега Соколова, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Олега Соколова завтра, 11 ноября 2019 года, не ранее 14:00 мск", - сообщили в пресс-службе.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ранее ТАСС сообщали, что в суд будет направлено ходатайство о заключении Соколова под стражу. Как ранее рассказал ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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