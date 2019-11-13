Историк Соколов выступил против обжалования своего ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Историк Олег Соколов выступил против обжалования постановления Октябрьского районного суда о его аресте за убийство. Об этом ТАСС сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

"Он против [обжалования], не дал на него своего согласия, хотя защита настаивает на обжаловании ввиду того, что ей не дали возможности предоставить доказательства, опровергающие доводы следствия", - сказал адвокат.

Таким образом, апелляционное представление на постановление районного суда не подано.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, Анастасия Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях, начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.