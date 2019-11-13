Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

Историк Соколов выступил против обжалования своего ареста

Ранее его заключили под стражу за убийство Анастасии Ещенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Историк Олег Соколов выступил против обжалования постановления Октябрьского районного суда о его аресте за убийство. Об этом ТАСС сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

На эту тему
Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Он против [обжалования], не дал на него своего согласия, хотя защита настаивает на обжаловании ввиду того, что ей не дали возможности предоставить доказательства, опровергающие доводы следствия", - сказал адвокат.

Таким образом, апелляционное представление на постановление районного суда не подано.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, Анастасия Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях, начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
В Нижнем Новгороде осудили членов ОПГ за нелегальное производство алкоголя
Стоимость произведенной алкогольной продукции превысила 14 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС