Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по безопасности после стрельбы в колледже

ТАСС, 14 ноября. Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города после стрельбы в колледже в четверг, которую открыл один из студентов. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

"Это комиссия по мерам безопасности в образовательных учреждениях города, она состоится сегодня", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция оцепила квартал, где произошло ЧП, "никто туда не проходит, никаких зевак".

Ранее источник ТАСС сообщил, что, по предварительным данным, студента удалили из аудитории за опоздание, после чего тот и открыл огонь по учащимся из пятизарядного ружья. В МВД уточнили, что погибли два человека. В областном Минздраве сообщили о трех пострадавших.

На месте происшествия работают оперативные службы, развернут штаб.