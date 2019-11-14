Минздрав Амурской области уточнил число пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

ТАСС, 14 ноября. Общее число пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске в четверг составило пять человек: помимо троих госпитализированных, еще два человека получили помощь на месте. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Амурской области на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе региона.

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске в четверг утром открыл огонь по своим сверстникам. Ранее сообщалось, что один подросток был убит, еще троих госпитализировали, стрелок покончил с собой.

"Во время нахождения скорой на месте происшествия обратились два гражданина. Это женщина-преподаватель с реактивным состоянием [психическое состояние после психической травмы] и молодой человек с ушибом грудной клетки. Они обслужены амбулаторно", - сказала представитель Минздрава.