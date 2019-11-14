Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

Минздрав Амурской области уточнил число пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

Пять человек пострадали в результате происшествия

ТАСС, 14 ноября. Общее число пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске в четверг составило пять человек: помимо троих госпитализированных, еще два человека получили помощь на месте. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Амурской области на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе региона.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске в четверг утром открыл огонь по своим сверстникам. Ранее сообщалось, что один подросток был убит, еще троих госпитализировали, стрелок покончил с собой.

"Во время нахождения скорой на месте происшествия обратились два гражданина. Это женщина-преподаватель с реактивным состоянием [психическое состояние после психической травмы] и молодой человек с ушибом грудной клетки. Они обслужены амбулаторно", - сказала представитель Минздрава.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС