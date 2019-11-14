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Стрельба в колледже в Благовещенске

Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске студент не состоял на учете в полиции

В региональном главке МВД также отметили, что по месту жительства и учебы он характеризовался положительно
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Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

ТАСС, 14 ноября. Студент, который в четверг устроил стрельбу в благовещенском колледже, на учете в полиции не состоял и к ответственности не привлекался. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

"Открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах [не состоял] и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что, в частности, на учете в органах внутренних дел он не состоял.

 

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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