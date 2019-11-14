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В Венеции введен режим ЧП

Кабмин выделил €20 млн на ликвидацию последствий наводнения

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Италии предусмотрело выделение €20 млн на первоначальном этапе ликвидации последствий наводнения в Венеции в результате "высокой воды". Как сообщает в четверг агентство ANSA, такая сумма указана в специальном декрете о введении режима чрезвычайного положения, который был принят на экстренном заседании Совмина.

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В городе на лагуне сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Вода проникала в крипту базилики Святого Марка IX века. Власти города оценивают ущерб от стихии, который может достигать одного миллиарда евро.

Как сообщил в четверг после посещения города премьер-министр Италии Джузеппе Конте, правительство намерено направить дополнительные средства для компенсации гражданам убытков. "Для частных лиц предусмотрены €5 тыс., для компаний и магазинов - €20 тыс. В дальнейшем планируется рассматривать другие случаи и оценивать размер ущерба для дальнейшего возмещения", - сказал он. Уже объявлено о взимания ряда налогов с пострадавшего населения.

"Высокая вода" - типичный для Венеции феномен, которая располагается на небольших островках и насыпях в лагуне на Адриатике как на "подушке". При сезонных приливах, которые зависят от лунного цикла и обостряются климатическими явлениями, такими как осадки и ветер, Венеция погружается в воду. Повышение уровня моря до 130 см считается в целом некритическим, однако превышение этого уровня создает серьезные проблемы для города, входящего в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Италия
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