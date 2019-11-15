Обвиняемый в убийстве историк Соколов не подписал жалобу защиты на свой арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, арестованный после убийства невесты Анастасии Ещенко, не подписал апелляционную жалобу своей защиты на постановление Октябрьского районного суда о заключении его под стражу.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

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Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

Историк ранее просил для себя "самую жесткую меру", однако защита Соколова в четверг подала апелляционную жалобу, в которой просит смягчить меру пресечения на домашний арест.

"Он не подписал апелляционную жалобу, но защита обладает полными правами [ее подать]. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты", - сказал Почуев.