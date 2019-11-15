Экс-чиновник Минкультуры России попросил политическое убежище в Австрии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо, обвиняемый в РФ по делу об организации преступного сообщества и мошенничестве, попросил в Австрии политическое убежище, сообщил в пятницу ТАСС российский адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка.

"Борис Мазо попросил в Австрии политическое убежище. Он считает, что если его экстрадируют в Россию, то он будет преследоваться по политическим мотивам", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что испанские следователи сняли гриф "секретно" с уголовного дела об отмывании денег в отношении Мазо и его семьи. Как уточнил адвокат Мусияка, защита экс-чиновника планирует ознакомиться с материалами дела уже на следующей неделе. По его словам, испанское дело в отношении Мазо и его семьи было засекречено в связи со спецификой расследования уголовных дел европейскими правоохранительными органами, чтобы не допустить утечки информации.

Австрия по запросу Испании задержала бывшего чиновника Минкультуры РФ 7 ноября. Прокуратура требовала ареста россиянина для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям. Земельный суд Вены по уголовным делам 8 ноября отклонил ходатайство венской прокуратуры, мотивировав недостаточными и неубедительными доказательствами причастности Мазо к отмыванию похищенного, освободил его под залог €25 тыс. и запретил покидать Австрию. Его обязали оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда.

Вместе с тем суд Вены в отдельном порядке рассмотрит запрос об экстрадиции Мазо в Испанию. По информации ТАСС, данные разбирательства могут затянуться, потому что Австрия может рассматривать его прошение на предоставление статуса беженца.

Как сообщала Национальная полиция Испании, в Вене удалось задержать бывшее высокопоставленное должностное лицо Министерства культуры России, в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын - оба граждане РФ, после допроса их отпустили. Ордер на арест был выдан судом Марбельи. Испанские стражи порядка подозревают их в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости за €4 млн на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем.

Дело Мазо

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов и Мазо были приговорены к 1,5 года колонии каждый, но освобождены в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. После приговора Мазо уехал в Испанию.