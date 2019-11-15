Делом раненого на границе США и Мексики россиянина займется прокуратура Аризоны

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Состояние гражданина России, раненого сотрудником Службы пограничного и таможенного контроля США в штате Аризона, оценивается как удовлетворительное и не ухудшается, а дальнейшее развитие событий вокруг данного инцидента зависит от решений местных органов прокуратуры. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс.

В распространенном его ведомством письменном заявлении говорится, что россиянин получил ранения, "не угрожающие жизни", на границе США и Мексики. На вопрос о том, ухудшается ли состояние этого человека, Дэниелс ответил отрицательно. Он также подтвердил, что упомянутый российский гражданин по-прежнему находится в одной из больниц в районе города Финикс в Аризоне.

Коснувшись просьбы пояснить, как теперь будут развиваться события в данном деле, представитель службы сказал: "Это в действительности зависит от обвинений". По его словам, выдвижением обвинений будет заниматься не погранслужба. "Это будут прокуроры США. Это будет в Аризоне", - заявил Дэниелс. Согласно изложенной им информации, работники местных органов прокуратуры уже проинформированы о случившемся. "Они знают", - подчеркнул Дэниелс.

Он затруднился уточнить, поставлено ли посольство России в США в известность о произошедшем. "Не имею ни малейшей идеи. Это совершенно не относится к нашей сфере ответственности", - сказал Дэниелс. Он отметил, что вопросами такого рода его ведомство не занимается. "Более чем вероятно", что этим будет заниматься Госдепартамент США, заявил собеседник агентства.

Он не отрицал, что американским властям известно имя россиянина. "[Однако] мы его не обнародуем", - сообщил представитель погранслужбы. По его свидетельству, не называется и возраст этого гражданина РФ. Дэниелс, впрочем, добавил, что речь идет о мужчине.

Кроме того, собеседник указал, что россиянин, по версии его ведомства, незаконным образом проник на территорию США из Мексики. Именно поэтому он, как заявляет служба, был остановлен пограничником для проверки, а при попытке ареста оказал сопротивление и был ранен, когда американец применил табельное оружие.