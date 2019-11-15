Генконсульство РФ в Хьюстоне намерено получить доступ к раненому в Аризоне россиянину

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) пытается получить доступ к россиянину, который был ранен сотрудником Службы пограничного и таможенного контроля США в штате Аризона. Об этом говорится в заявлении консульства, опубликованном в пятницу в Twitter .

"Вечером 14 ноября на границе США и Мексики в штате Аризона при пересечении границы был ранен гражданин России. В данный момент он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", - сообщили дипломаты.

Ранее в пятницу Служба пограничного и таможенного контроля США заявила, что ее сотрудник открыл огонь по российскому гражданину, который пытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Представители службы уточнили, что состояние гражданина РФ оценивается как удовлетворительное и не ухудшается, а дальнейшее развитие событий вокруг данного инцидента зависит от решений местных органов прокуратуры.

