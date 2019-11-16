Число пострадавших в ДТП в Оренбурге увеличилось до 10 человек

ОРЕНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Оренбурге увеличилось до 10 человек, в больницах остаются трое пассажиров. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель УМВД по региону.

ДТП произошло днем на улице Максима Горького. Маршрутный автобус "ПАЗ" въехал в опору линии электропередачи. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

"10 пострадавших сейчас, трое госпитализированы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавший обратился в больницу позже самостоятельно.

По данным регионального Минздрава, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, двое в среднем, остальных осмотрели врачи и отпустили домой. По предварительным данным УМВД, водитель автобуса отвлекся во время управления транспортным средством, в результате чего въехал в опору ЛЭП. По факту ДТП проводится проверка.