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В Москве привлекут к ответственности повредившего статую на станции метро "Римская"

Нарушитель 30 октября раскрасил скульптуру, расположенную у эскалатора на переход станции метро "Площадь Ильича"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вандала, который повредил статую богоматери с младенцем на станции "Римская" московского метро, ждет административная ответственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на столичном метрополитене.

"Сотрудник полиции на станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена задержал 36-летнего уроженца Кемеровской области, который раскрасил скульптуру, расположенную у эскалатора на переход станции метро "Площадь Ильича". На доставленного в отдел полиции мужчину был составлен протокол об административном правонарушении", - сказали в пресс-службе.

Ранее в московском метро журналистам сообщили, что на станции "Римская" 30 октября 2019 года вандал повредил скульптурную композицию "Мадонна с младенцем". Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. Для полного восстановления может потребоваться длительное время.

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