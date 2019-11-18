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МЧС: огонь со склада на северо-западе Москвы может перейти на соседние здания

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Огонь с горящего на северо-западе Москвы склада может перейти на соседние здание, об этом ТАСС в понедельник сообщили в столичном главке МЧС РФ.

"Существует угроза перехода огня на соседние здания, на место пожара едет руководство ГУ МЧС РФ по Москве", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь пожара возросла до 600 кв. метров.

Информация о пожаре на складе на улице Маршала Прошлякова, 20, поступила в 09:39 мск. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности - периодически происходят взрывы газового оборудования, находящегося в горящем здании автосервисе. Также внутри горят автомобили.

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