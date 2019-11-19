Число отравившихся в кафе Перми превысило 30 человек

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Количество отравившихся в двух кафе Перми увеличилось до 31 человека. Все они госпитализированы. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого минздрава.

"31 пострадавший, двое в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что с подозрением на сальмонеллез в инфекционные стационары госпитализировали около 20 человек, в том числе дети.

Заболевание острой кишечной инфекцией у пострадавших выявили 16 и 17 ноября после употребления готовых блюд, приобретенных в двух пермских кафе: О-fit в спорткомплексе "Олимпия" и "Овсянка". Они заказывали продукты у одного поставщика. Специалисты отобрали в кафе пробы воды, пищевых продуктов и сырья, обследовали сотрудников. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена. Ведется санитарно-эпидемиологическое расследование.