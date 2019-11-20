Прокуратура проверит защищенность учебных заведений после ЧП в Благовещенске

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокуратуре Амурской области провести комплексные обследования защищенности объектов образования после стрельбы, устроенной студентом колледжа в Благовещенске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Ткачев провел межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности.

Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

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"Заместитель генерального прокурора РФ поручил прокуратуре Амурской области совместно с уполномоченными ведомствами провести оперативно-комплексные обследования состояния защищенности объектов образования, определить необходимый объем бюджетного финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также Ткачев потребовал провести дополнительные надзорные мероприятия по исполнению законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних, их защите от преступных посягательств, негативной информации, способной нанести вред психическому и нравственному развитию в органах управления образованием Амурской области, территориальных подразделениях МВД, Росгвардии, Роскомнадзора.

Подготовка охранников и педагогов

Он также добавил, что ЧП в колледже вскрыло проблемы в подготовке педагогов и охранников.

"Игорь Ткачев отметил, что недавняя трагедия в колледже Благовещенска вскрыла ряд проблем в сфере охраны жизни и здоровья учащихся и воспитанников, профессиональной подготовке педагогов, сотрудников частных охранных предприятий, обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений, и в целом организации государственного контроля", - сообщили в надзорном ведомстве.