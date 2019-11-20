СК возбудил дело после смерти женщины в клинике Москвы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в столичной клинике женщины, которой отказали в переводе в другое медучреждение. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками частной клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки (ч. 2 ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщила Иванова.

После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судмедэкспертиза.

По данным следствия, 9 ноября в частную клинику на западе столицы поступила женщина, которая была введена в медикаментозную кому и помещена в реанимацию. Через несколько дней она умерла в клинике. Со слов родственницы, сотрудники клиники не разрешили перевести женщину в другую больницу из-за задолженности по оплате медицинских услуг. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.