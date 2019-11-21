Защита охранника благовещенского колледжа обжаловала решение суда об аресте

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Защита сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) "Сириус-А" Олега Ермолова, охранявшего колледж в Благовещенске в тот день, когда один из студентов устроил там стрельбу, обжаловала решение суда об аресте. Об этом сообщила ТАСС в четверг адвокат обвиняемого Диана Будко.

Следователи задержали охранника 14 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). 14 ноября Благовещенский городской заключил Ермолова под стражу до 14 января 2020 года по делу о стрельбе в местном колледже.

"Сегодня обжаловали [решение суда обо аресте Ермолова]", - сказала Будко.

Ранее она сообщала, что в 2015 году мужчина перенес инфаркт, у него двое несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить, поскольку супруга мужчины работает.

По версии следствия, охранник допустил в здание колледжа 19-летнего учащегося, который пронес охотничье ружье и устроил стрельбу. По информации Следственного комитета РФ, у мужчины не было разрешения на охранную деятельность, также Ермолов ранее был судим за особо тяжкое преступление.