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Подозреваемыми по делу петербургского водоканала стали экс-директор и предприниматель

Ранее в организации прошли обыски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция подтвердила проведение оперативных мероприятий по уголовному делу о причинении ущерба "Водоканалу Санкт-Петербурга", а также задержание бывшего директора предприятия и бизнесмена. Как сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, задержанные имеют статус подозреваемых.

Ранее источники сообщали ТАСС о задержании экс-руководителя предприятия Евгения Целикова и предпринимателя после обысков в организации, прошедших в среду. "В качестве подозреваемых задержан экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", руководитель одной из коммерческих организаций, [в настоящее время она] отпущена под подписку о не выезде", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции также отметили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". В ходе оперативных мероприятий у "Водоканала Санкт-Петербурга" изъяты документы, которые представляют интерес для следствия. В пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга" ранее сообщали ТАСС, что предприятие по уголовному делу признано потерпевшим и оказывает всяческую поддержку следователям.

В августе 2018 года Контрольно-счетная палата (КСП) города провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. Были выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов, бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

Городские власти также сообщали, что предприятие за последние три года переплатило поставщику электроэнергии - фирме "Развитие и инвестиции" - 1,7 млрд рублей. После этого директор "Водоканала" Целиков был уволен.

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РоссияСанкт-Петербург
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