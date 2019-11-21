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Дефицит источников воды для тушения способствует распространению пожара в Новой Москве

Загоревшийся первым дом пожарным приходилось тушить из его бассейна

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожарные гидранты отсутствуют вблизи горящих домов в поселке Дары Природы около МКАД, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Вблизи пожара отсутствуют источники воды, например, пожарные гидранты. Загоревшийся первым дом пожарным приходилось тушить из его бассейна. Все это способствовало распространению огня", - сказал собеседник агентства.

В 13:55 мск поступило сообщение о пожаре в коттеджном поселке Дары Природы в районе 44-го км МКАД. В двухэтажном частном деревянном жилом доме горели перекрытия и кровля. Из дома были эвакуированы 10 человек, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседние дома. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Возгорание помогает тушить вертолет Ка-32, который уже совершил несколько сбросов воды. "Вертолет оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до 5 т воды. Для подсветки места забора воды дежурит бригада спасателей на специальном автомобиле", - уточнили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Также на место следует тяжелая техника для создания противопожарных разрывов.

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