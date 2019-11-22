Срочника Шамсутдинова планируют бесплатно защищать адвокаты из мусульманских общин

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Адвокаты от мусульманских общин будут бесплатно защищать солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьми сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.

"Раньше заключить договор у меня не получалось, они все-таки в разных городах живут, встретились накануне в Москве. Адвокаты представляют мусульманские общины и защиту нам оказывают абсолютно бесплатно, но вот их расходы на проживание, проезд и другие какие-то, конечно, нужно помочь покрывать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новые защитники "безнадежным дело не считают и на днях отправятся в Читу".

Ранее интересы Шамсутдинова представлял государственный адвокат Лев Асауленко.