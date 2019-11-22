В Гонконге задержали россиянина с "сувенирами" из пустых баллонов от слезоточивого газа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 ноября. /ТАСС/. Гражданин России был задержан в аэропорту Гонконга за попытку вывоза пустых баллонов для слезоточивого газа и гильз от резиновых пуль, подобранных им в зоне протестов в качестве "сувениров". Об этом в пятницу сообщила местная газета "Минбао".

30-летний турист подобрал данные "трофеи" в районе Монгкок, где проходили ожесточенные столкновения полиции с радикальными антиправительственными демонстрантами. Он был задержан при досмотре в аэропорту и обвинен в незаконном владении боеприпасами без соответствующей лицензии.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет. Однако, по решению суда турист отделался штрафом в размере 3 тыс. гонконгских долларов ($383) с учетом того, что сам он не участвовал в протестах и подобрал гильзы просто из любопытства.