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Акции протеста в Гонконге

В Гонконге задержали россиянина с "сувенирами" из пустых баллонов от слезоточивого газа

Его обвинили в незаконном владении боеприпасами без соответствующей лицензии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 ноября. /ТАСС/. Гражданин России был задержан в аэропорту Гонконга за попытку вывоза пустых баллонов для слезоточивого газа и гильз от резиновых пуль, подобранных им в зоне протестов в качестве "сувениров". Об этом в пятницу сообщила местная газета "Минбао".

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30-летний турист подобрал данные "трофеи" в районе Монгкок, где проходили ожесточенные столкновения полиции с радикальными антиправительственными демонстрантами. Он был задержан при досмотре в аэропорту и обвинен в незаконном владении боеприпасами без соответствующей лицензии.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет. Однако, по решению суда турист отделался штрафом в размере 3 тыс. гонконгских долларов ($383) с учетом того, что сам он не участвовал в протестах и подобрал гильзы просто из любопытства.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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