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В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра

Девочку госпитализировали

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.

"Нам пришлось доставлять в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы", - говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске был введен режим ЧС из-за ураганного ветра до 38 м/с. В пятницу режим ЧС сняли, оставив все экстренные службы в режиме повышенной готовности. В школах города в пятницу были отменены занятия, ветром была повреждена кровля одной из школ, специалисты оперативно отремонтировали ее. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске к воскресенью.

Теги
РоссияКраснодарский край
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