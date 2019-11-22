В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.

"Нам пришлось доставлять в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы", - говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске был введен режим ЧС из-за ураганного ветра до 38 м/с. В пятницу режим ЧС сняли, оставив все экстренные службы в режиме повышенной готовности. В школах города в пятницу были отменены занятия, ветром была повреждена кровля одной из школ, специалисты оперативно отремонтировали ее. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске к воскресенью.