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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до семи

Троих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате опрокидывания в пятницу вечером автобуса золотодобывающей компании "Полюс Красноярск" в Енисейском районе Красноярского края увеличилось до семи человек, сообщается в субботу на сайте регионального УМВД. Ранее пресс-служба ГИБДД сообщала о шести пострадавших.

"Вечером 22 ноября водитель автобуса МАН на небольшом повороте не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение моста через речку Тюмениха, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 17 человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали 7 человек, 3 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств".

В пресс-службе красноярского Минздрава ТАСС рассказали, что у госпитализированных переломы и ушибы. "Угрозы жизни нет", - подчеркнул собеседник агентства.

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