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Следователи обнаружили более 80 гильз на месте стрельбы в Абхазии

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела

СУХУМ, 23 ноября. /ТАСС/. Более 80 гильз было обнаружено на месте стрельбы в центре Сухума, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, с которого изъяты образцы крови, и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца", - сообщили в пресс-службе.

По данным Генпрокуратуры, в нападении участвовали не менее четырех человек, они были в масках и камуфлированной одежде. Спустя полтора часа после случившегося силовики обнаружили на заброшенной территории у депо железнодорожного вокзала Сухума горящий автомобиль марки Toyota Маrk 2 без регистрационных знаков белого цвета. "В салоне вышеуказанного автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы "Калашникова", - отметили в Генпрокуратуре.

Возбуждены уголовные дела по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

В пятницу в центре Сухума в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в масках из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо", погибли два криминальных авторитета - Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка, 22-летняя жительница Сухума, которая в этот момент подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и в критическом состоянии находится в реанимации. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, но их жизнь вне опасности.

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Абхазия
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