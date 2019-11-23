Содержание нефтепродуктов в районе крушения танкера в Одессе превышает норму в 157 раз

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Содержание нефтепродуктов в море в районе крушения танкера у побережья Одессы превышает норму в 157 раз. Об этом в субботу сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

"Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - написал он на своей странице в Facebook, заверив, что "ситуация не является критической".

По информации Фирсова, на месте крушения и в зоне загрязнения продолжают работать специалисты, однако борьбу с последствиями аварии осложняет шторм. "Вдоль берега растянули сорбирующие боны (предназначены для ликвидации нефтяных загрязнений - прим. ТАСС). Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", - добавил Фирсов.

Танкер Delfi под флагом Молдавии в ночь с 21 на 22 ноября вблизи Одессы сел на мель во время сильного шторма, а затем завалился на борт. Его экипаж - три гражданина Украины - был эвакуирован спасателями.

Владелец судна - компания "Фактор групп лимитед" - зарегистрирован в Харькове. По информации одесского издания "Думская", танкер использовался для контрабанды нефтепродуктов.