В Новосибирске без тепла остаются пять многоквартирных домов и детский сад

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) возобновила подачу тепла в 113 из 118 многоквартирных домов, которые в субботу из-за аварии на теплотрассе остались в 15-градусный мороз без теплоснабжения. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе компании, оставшиеся пять домов и детский сад планируют подключить к теплоснабжению к 20:00 (16:00 мск).

"В зоне отключения остаются пять домов, а также детский сад. Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий: температура теплоносителя 60 градусов. Подающий трубопровод планируется отремонтировать до 20:00 (16:00 мск) 24 ноября", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя компании, теплоснабжение 113 из 118 многоквартирных домов было возобновлено в 3:00 (23:00 мск).

"Сейчас энергетики меняют участок трубы длиной около восьми метров, диаметром 500 мм. На объекте работает три бригады, пять единиц техники", - рассказали в СГК.

Это третья за неделю крупная коммунальная авария в Новосибирске. 17 ноября из-за аварии на теплотрассе на улице Выборная более чем на полдня без тепла остались 153 здания, включая 86 многоквартирных домов, две школы, четыре детсада и поликлиника. 20 ноября на улице Комсомольской авария на тепловой сети стала причиной отключения от теплоснабжения почти 60 многоквартирных домов.