Поджог мог стать причиной пожара на теплоходах в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Среди версий причин пожара, который этой ночью охватил два теплохода в Астрахани, рассматривается поджог. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в компании-собственнике судов "Марин оффшор контрактор".

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области, сообщение о возгорании судна, пришвартованного у причальной стенки завода им. В. И. Ленина, поступило на телефон 112 в 02:44 (01:44 мск) 24 ноября. Позже выяснялось, что горит внутренняя отделка двух речных теплоходов, находящихся в отстое на общей площади 400 кв. м. Пожар был ликвидирован в 05:03 (04:03 мск), пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, загрязнения акватории после пожара не зафиксировано.

"Ущерб планируем установить в течение нескольких дней, теплоходы привлекались для перевозки людей и к гидрографическим работам. Среди причин пожара рассматривается версия поджога", - сказал представитель компании.

По его словам, сейчас идет опрос свидетелей и очевидцев происшествия.

Компания "Марин оффшор контрактор" (Астрахань) занимается различными морскими операциями в море, в том числе транспортировкой и установкой объектов морских нефтегазовых месторождений.