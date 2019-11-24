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Пожар на продуктовом складе в Нижегородской области полностью ликвидировали

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 24 ноября. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара на складе для хранения продуктов в городе Кулебаки Нижегородской области, говорится в воскресенье в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 20:08 ликвидация открытого горения. Ликвидация последствий пожара в 22:00 на площади 800 кв. метров", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте работали 14 человек и четыре единицы техники.

В воскресенье вечером продуктовый склад загорелся в городе Кулебаки, в 19:45 пожар был локализован.

Теги
РоссияНижегородская область
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