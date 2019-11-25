Никитин: выброс газа под Нижним Новгородом произошел при плановых работах

ТАСС, 25 ноября. Выброс газа с газораспределительной станции (ГРС) в Вадском районе Нижегородской области, где отравились 45 человек, произошел, по предварительным данным, в ходе плановых работ. Газовое облако с ГРС попало в школу, которая находилась в нескольких километрах, через открытые форточки в здании, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По предварительной информации, при проведении плановых работ на газораспределительной станции произошел выброс газа с повышенным содержанием одоранта (примесь к газу для придания ему запаха - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В пресс-службе отметили, что газ попал в школу "через открытые форточки окон с улицы". По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, угрозы жизни пострадавшим, которых отпустили после медосмотра, нет. "С родителями каждого пациента периодически созваниваются специалисты центральной районной больницы для уточнения самочувствия. Ситуацию держим на контроле, опасности нет", - цитирует пресс-служба Гнеушева.