Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"При ДТП в больницу сразу увезли четыре человека. По уточненным данным, впоследствии за медицинской помощью самостоятельно обратилось еще семь человек. Из 11 человек, обратившихся в приемный покой ГКБ №21, после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 10 человек, один человек находится на осмотре", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, автобус марки "Кавз", обслуживающий одну из организации Уфы, двигался с 30 пассажирами в салоне по своей полосе, но его подрезал автомобиль "Газель". После этого водитель автобуса резко вывернул руль, чтобы не допустить столкновения, съехал с дороги и врезался в дом.

ДТП произошло в 6:50 мск на проспекте Октября в Уфе, детей в момент аварии в автобусе не было.