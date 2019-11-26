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Прокуратура объяснила, почему прекратила дело против сотрудников Росалкогольрегулирования

Дело было возбуждено с нарушением УПК, заявила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования, поскольку оно было возбуждено с нарушениями требований УПК. Об этом сообщила ТАСС представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Причиной отмены послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом, - сообщила она. - Постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела и соответствующие материалы направлены следователю для устранения выявленных недостатков и принятия законного и обоснованного процессуального решения".

Решение Пресненского суда Москвы об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной было обжаловано прокуратурой города в апелляционном порядке в Мосгорсуде, который согласился с доводами прокурора и принял решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу.

Голосная обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей. В деле были еще двое фигурантов - исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов. Им вменялось три эпизода злоупотреблений должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Согласно материалам дела, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.

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