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Крушение Boeing в Ростове-на-Дону

Три семьи жертв катастрофы самолета Flydubai в Ростове добиваются компенсаций в суде ОАЭ

По словам представителя истцов Давида Кухалашвили, они не согласились с суммами, которые были им предложены изначально по российскому законодательству, и после подачи исков в дубайский суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Три семьи жертв крушения пассажирского Boeing-737 эмиратской авиакомпании Flydubai, разбившегося в 2016 году в аэропорту Ростова-на-Дону, не согласились с предложенными этой авиакомпанией компенсациями и добиваются выплаты более крупных сумм в суде ОАЭ. Об этом ТАСС во вторник рассказал представитель истцов Давид Кухалашвили.

"С теми суммами, которые они [представители авиакомпании] изначально предлагали по российскому законодательству, мы не согласились. С теми суммами, которые они предложили после подачи исков в дубайский суд, мы тоже не согласились, мы требуем больше. Если они на это не согласятся, будем заканчивать разбирательство судебным решением", - рассказал он.

Кухалашвили отметил, что большинство родственников жертв авиакатастрофы уже подписали с Flydubai мировое соглашение по российскому законодательству, но осталось несколько человек, которые "идут до конца, потому что они не согласились на те суммы, которые им предлагают". Он уточнил, что речь идет о трех семьях.

По словам адвоката, защита ожидает, что авиакомпания выскажет свою позицию по отношению к сумме заявленных истов в ближайшее время.

Во вторник Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет, согласно которому причиной крушения самолета стали ошибки пилотов.

Теги
ОАЭРоссияКрушение Boeing в Ростове-на-Дону
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