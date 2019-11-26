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Дело историка Олега Соколова

Перевод историка Соколова в Москву планируют после рассмотрения жалобы на арест

Заседание по жалобе назначено на 5 декабря, сообщил его адвокат Александр Почуев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Перевод историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву планируется после рассмотрения жалобы на его арест, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

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"Перевод Соколова в Москву ожидается после рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом моей апелляционной жалобы на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал защитник. Он добавил, что заседание по жалобе назначено на 5 декабря.

Ранее Почуев сообщал, что следствие рассматривает вариант перевода Соколова из "Крестов" в столичный изолятор "Матросская тишина". По мнению адвоката, который выступает против перевода, это увеличит процессуальные издержки. Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что такой вариант действительно рассматривается, но не на все время расследования дела, а только на время проведения психолого-психиатрической экспертизы, которая пока не назначена.

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РоссияДело историка Олега Соколова
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