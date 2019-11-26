В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове

ТАСС, 26 ноября. Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области. Еще двое получили разовую медицинскую помощь, вреда здоровью не выявлено.

Ранее сообщалось, что на перекрестке столкнулись два автомобиля, один из них отбросило на толпу людей. Травмы получили семь человек, еще один погиб.

"По уточненной информации, один погибший и пятеро раненых, а не семь. Двум была оказана разовая медицинская помощь, так как вреда здоровью нет, они не считаются пострадавшими", - сказала представитель ведомства.

Авария с участием ВАЗ и Nissan Murano произошла вечером 26 ноября на пересечении Астраханской и Советской улиц. По предварительным данным УМВД по региону, водители обоих автомобилей были трезвыми.