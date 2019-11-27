Полиция возбудила дело после ДТП в Тамбове с одним погибшим и пятью пострадавшими

ТАМБОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, которое произошло 26 ноября в Тамбове, где после столкновения двух автомобилей один пешеход погиб, еще пятеро пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказал собеседник агентства.

Авария с участием ВАЗ и Nissan Murano произошла вечером 26 ноября на пересечении Астраханской и Советской улиц. Столкнулись два автомобиля, один из них отбросило на толпу людей. Травмы получили пять человек, еще один погиб. По предварительным данным УМВД по региону, водители обоих автомобилей были трезвыми.